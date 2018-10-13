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برلمان

نائب: نعاني من فراغ فكري ملأه العدو بأفكار سامة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
النائب محمد شعبان
النائب محمد شعبان
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام، بمجلس النواب، إن نقص الوعي الذي نعاني منه، أدى إلى اختراق شبابنا وبث أفكار مخالفة لمعتقداتنا ووطنيتنا.

وأضاف "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البد" أن المجتمع أصبح الآن يسوده فراغ فكري، استطاع من خلاله الغرب ملأه بأفكار سامة، فسقط الشباب فى أيدهم، حتى أودت بهم إلى التطرف والعبث بأمن البلاد.

وأكد وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، على أن تذكير الشباب بأمجاد هذا البلد، ومعرفة تاريخهم بشكل جيد، بداية لتصحيح المسار الفكري لهذا المجتمع.

كان قد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية، الـ 29، بالقوات المسلحة، على أن الوعي المنقوص والمزيف هو العدو الحقيقى، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التحدى هو بناء الوعي.

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