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منوعات

حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
أحمد شريف
حبست سيدة بريطانية تعاني من اضطراب التسوق القهري بعد ان أخذت 130 ألف جنيه استرليني من أصحاب عملها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن كلير جونستون ، 34 عاما، اشترت أحذية فالنتينو وكريستيان لوبوتان ، و مجوهرات باهظة الثمن، ومنحت أصدقاءها الهدايا بسخاء.

وألقي القبض على الموظفة المالية بعد أن سلط الزملاء الضوء على صورها التي أظهرت أسلوب حياتها الفخم عبر حساباتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إلقاء القبض عليها؛ جرى تشخيص جونستون من قبل علماء النفس بإصابتها بـ"اضطراب الشراء القهري".

وعلى الرغم من اضطرابها، تم سجن جونستون 20 شهرًا في محكمة لينكولن كراون البريطانية.
حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور
حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور
حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور

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