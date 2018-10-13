اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام باستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويوفر نحو 9120 فرصة عمل بحد أدني للأجور 1500 للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون ، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة.



وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية له أمس الجمعة، إن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات حققت نجاحا في الإقبال على فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.



وأكد "سعفان"،أن ملف التوظيف يعتبر من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلي 9ر9% من قوة العمل، بعد أن كانت 4ر13% في عام 2014، مرجعا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.



ويقام الملتقي تحت رعاية وزير القوى العاملة،ومحافظ الغربية ، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالغربية والمحافظة.

