اليوم.. محافظة القليوبية تنظم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

يشهد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم السبت، الاحتفالية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 على نصر أكتوبر المجيد.



ومن المقرر أن تقام الاحتفالية في قصر ثقافة بنها، بمشاركة العديد من القيادات والاجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة وهيئة قصور الثقافة.



وكان محافظ القليوبية ومدير الأمن قد وضعا إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بميدان المحطة في مدينة بنها احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.