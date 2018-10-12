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حوادث

غدا.. استكمال محاكمة قاتلة عريسها في شبين القناطر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:05 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات بنها، غدًا السبت، محاكمة ربة منزل قتلت عريسها، في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد شهر من الزواج، وذلك في القضية المعروفة بـ"عريس شبين".

وكانت منطقة شبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية، قد شهدت، فى مايو 2017، نهاية مأساوية لعامل دوكو سيارات، يدعى "م ح" 26 سنة، حينما دخلت عليه زوجته "ن ع" 21 سنة، ليلًا أثناء نومه، ومزقت أحشائه؛ بسبب خلافات زوجية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات؛ لنظر محاكمتها بتهمة قتل زوجها.

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