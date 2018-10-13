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أخبار البلد

الري توضح حقيقة عدم وصول المياه لأهالي قرية بالبحيرة... صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
علقت وزارة الموارد المائية والري، حول ما نشر بأحد الصحف الورقية والاليكترونية من تضرر أهالى قرية "كفر دميتيو" مركز كوم حمادة بالبحيرة من عدم وصول المياه لعدد من الترع بزمام القرية، حيث قامت أجهزة الوزارة ببحث الموضوع، ووجه المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى للإدارات المعنية بالانتقال لموقع الشكوى وبحثها وحسمها لصالح المواطنين.

وعلى الفور توجه المهندس حمدى الزقيطى مدير عام الادارة العامة لرى البحيرة برفقة مفتش الرى ومهندس المركز لموقع الشكوى واتضح أن موقع الشكوى بقرى دمتيوة وكفر دمتيوة وقرية النقيدى وقرية بريم وهذة القرى تنتفع بالرى من ترعة زبيده وترعة سرسيقا، فضلا عن كون هذه الترع تأخذ مياهها من الرياح البحيرى كيلو 88 و 89.5 وهى تعمل بنظام المناوبات 5 أيام عمل و10 أيام بطالة ضمن برنامج ادارة المياه المتبع على جميع الترع بزمام المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشغيل دور العمالة بتلك الترع وفتحها من غروب الأربعاء الماضي، وجارى توصيل المياه لنهاية ترعة زبيده وتم وصول المياة لنهاية سرسيقا، مشيرة إلى أن ما تم نشره هو صور للترع وهى فى دور البطالة 10 أيام .

وأكدت الوزارة أنه لوحظ من الصور الواردة بالشكوى وجود مخلفات وقمامة منزلية وهو أمر غير مقبول أن يتم القاء المخلفات المنزلية والقمامة فى المجارى المائية حتى لا تعوق سريان المياه وتمنع وصولها الى نهايات الترع، مشيرة إلى أن المياه بالترعة الآن بحالة حسنة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالالتزام بادوار العمالة المخصصة للرى لهم لامكان تطبيق برامج توصيل المياه لكافة الترع فى ضوء حقوق الارتفاق التى حددها القانون، كما تهيب بعدم القاء المخلفات بالترع او على جسورها توفيرا لنفقات إزالة القمامة والمخلفات لأمكان قيام الوزارة بتوجيهها فى تطوير وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لكافة الأغراض.
الري توضح حقيقة عدم وصول المياه لأهالي قرية بالبحيرة... صور
الري توضح حقيقة عدم وصول المياه لأهالي قرية بالبحيرة... صور

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