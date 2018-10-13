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أخبار البلد

أكاديمية الطيران تستأنف تدريب الطبيب المختص بالركب الطائر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري
نورهان خفاجي
قامت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بإستئناف التدريب فى مجال طب الطيران والذي يعد تخصص مهني يقوم فيه الطبيب المختص بتوقيع الكشف على أطقم الركب الطائر وتحديد مستوى اللياقة الطبية.

قالت وزارة الطيران المدني، إن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من رغبة الأكاديمية فى التطوير الدائم ومواكبة أحدث البرامج التدريبية التى تخدم قطاع الطيران، وفقاً لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو).

وأضافت وزارة الطيران المدني، أن جهود الأكاديمية المصرية فى هذا المجال أسفرت إلى إدراج منظمة الايكاو لدورات طب الطيران ضمن خطة تدريباتها بعدما تم اعتمادها وتطويرها من قبل برنامج TRAINAIR PLUS.

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