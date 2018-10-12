ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بدء برنامج أسبوع حقوق الإنسان في القاهرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:11 م
صدى البلد
أماني نوار
تشهد مصر فعاليات متتابعة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، حيث يتدفق على القاهرة ممثلو 20 فرعًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من 18 دولة؛ للمشاركة في أشغال الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية للمنظمة يومي 24 و25 أكتوبر.

ويشارك ممثلو وزارة الخارجية المصرية ومجلس النواب المصري ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة افتتاح أعمال الجمعية ظهر الأربعاء 24 أكتوبر للتعبير عن ترحيبهم بالمشاركين في فعاليات الجمعية، التي تعبر عن أقدم وأكبر المنظمات الحقوقية العربية، وتحمل الجمعية العاشرة للمنظمة اسم الرائد الحقوقي السوداني الراحل الدكتور أمين مكي مدني، والذي ستجري كذلك فعاليات حفل تأبين لتخليد ذكراه في الثالثة عصر الخميس.

وتقام يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري، أعمال الندوة الدولية حول "سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني.. وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف"- بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان- والتي يشارك فيها وفود فلسطينية وعربية ودولية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وممثلي المؤسسات الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتوقع أن تشارك في فعاليات الندوة مصر الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وذات الصلة.

وتتواصل الفعاليات يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بانعقاد مؤتمر الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاستها في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يشهد مشاركة كبيرة من المنظمات الحقوقية العربية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.

ترشيحاتنا

بكري ينعى الفنانة غنوة .. فيديو

عمرو وردة يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند.. فيديو

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى سوازيلاند.. فيديو

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

تريزيجيه يسجل ثالث أهداف مصر في مرمى سوازيلاند .. فيديو

500 مليار دولار خسائر قطر بسبب المقاطعة.. فيديو

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

برلماني: حظر الطيور الحية بالقاهرة والجيزة لا يشمل الأرانب والحمام والبط

اندلاع 7 حرائق في مستوطنات بجوار غزة و6 طائرات تحاول الإطفاء

مفاجأة.. تناولي الذرة المشوي واكتشفي ما سيحدث لك؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن
مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية
شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات
رئيس جامعة القاهرة: نتعامل بحسم مع من يخرج عن النظام العام بالحرم
الخشت: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العقل المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟