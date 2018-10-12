بدء برنامج أسبوع حقوق الإنسان في القاهرة

تشهد مصر فعاليات متتابعة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، حيث يتدفق على القاهرة ممثلو 20 فرعًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من 18 دولة؛ للمشاركة في أشغال الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية للمنظمة يومي 24 و25 أكتوبر.



ويشارك ممثلو وزارة الخارجية المصرية ومجلس النواب المصري ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة افتتاح أعمال الجمعية ظهر الأربعاء 24 أكتوبر للتعبير عن ترحيبهم بالمشاركين في فعاليات الجمعية، التي تعبر عن أقدم وأكبر المنظمات الحقوقية العربية، وتحمل الجمعية العاشرة للمنظمة اسم الرائد الحقوقي السوداني الراحل الدكتور أمين مكي مدني، والذي ستجري كذلك فعاليات حفل تأبين لتخليد ذكراه في الثالثة عصر الخميس.



وتقام يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري، أعمال الندوة الدولية حول "سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني.. وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف"- بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان- والتي يشارك فيها وفود فلسطينية وعربية ودولية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وممثلي المؤسسات الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



ويتوقع أن تشارك في فعاليات الندوة مصر الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وذات الصلة.



وتتواصل الفعاليات يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بانعقاد مؤتمر الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاستها في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يشهد مشاركة كبيرة من المنظمات الحقوقية العربية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.