أهلي 2003 يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، فريق إنبي، اليوم السبت، على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



الأهلي يدخل المباراة ساعيا بقوة من أجل الفوز، لتعويض نتيجة التعادل التي حققها مع مصر المقاصة بنتيجة ٣ – ٣، في الجولة السادسة.



ويمتلك الأهلي ٦ نقاط، حيث فاز في مباراة على بيراميدز، بنتيجة ٤ – ٣، وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر مباراة واحدة فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.