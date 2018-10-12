حنان مطاوع: شاهدت بروفة نجاح لـ حكاية 604 في نصيبي وقسمتك

أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير الذى حققته "حكاية 604"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 2"، والذى عرض مؤخرا.



وقالت حنان مطاوع في تصريحات لـ"صدى البلد " إنه على الرغم من عرض العمل على قناة مشفرة قبل ذلك؛ إلا أن النجاح الحقيقى لا يلمسه الفنان إلا فى حال عرض العمل على قنوات مفتوحة.



وأضافت "مطاوع" أن القنوات المشفرة مهمة بالنسبة للحركة الإعلامية، وكان عرض المسلسل على إحداها أشبه بـ"بروفة النجاح".