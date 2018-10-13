أجايي يعود إلى القاهرة غدا

يعود النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، غدا الأحد؛ بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.



ويواصل جونيور أجايي تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.