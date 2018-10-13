ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لوفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريباته في الخامسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الترسانة، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، والتي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترشيحاتنا

موازنة البرلمان تناقش أجندتها التشريعية.. 21 أكتوبر

شقيق الفنان ياسر المصري يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

ليفربول يعلق على مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند

محافظ القاهرة ووزير البترول يتفقدان مشروع غاز المنازل بحلوان.. اليوم

تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلتها بحدائق القبة

وزير التعليم يغلق الباب في وجه وسائل الإعلام ويمنع دخولهم المدارس.. تعليم النواب: الدكتور طارق شوق يريد التستر.. ويتعامل بازدواجية.. ماجدة نصر: هناك عدم موضوعية فى تغطية الأحداث

تونس تستضيف النيجر للبحث عن صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أفريقيا

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

سلطان بن سحيم عن قضية خاشقجي: قطر وراء حملة الاتهامات ضد السعودية

رحالة نوبي يقطع 2000 كيلومتر بدراجته لترويج السياحة.. مصر بلد جميل.. صور

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو
فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو
محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو
شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟