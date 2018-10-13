الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لوفاق سطيف

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريباته في الخامسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الترسانة، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، والتي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.