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رياضة

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام سوازيلاند.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
رصدت كاميرا "صدى البلد"، تواجد الجماهير في ملعب السلام؛ لمؤازرة المنتخب المصري أمام سوازيلاند، بالمباراة التي جمعتهما، الليلة، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب.

وأحرز رباعية الفراعنة الكبار أحمد المحمدي وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

فيما أحرز منتخب سوازيلاند الهدف الأول فى مرمى منتخب مصر مستغلا خطأ محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة الكبار فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعرض محمد صلاح للإصابة فى العضلة الخلفية بالدقيقة 87، وخرج مصابا من أرضية الملعب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط ، بفارق الاهداف مع منتخب تونس ، وله مباراة مؤجله امام النيجر.

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