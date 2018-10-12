ياسمين صبري على قائمة ضيوف مهرجان أيام قرطاج السينمائية

أكد مصدر بإدارة أيام قرطاج السينمائية، أن الممثلة المصرية ياسمين صبري، على قائمة ضيوف الدورة المقبلة، من المهرجان التونسي العريق.



وتعاملت صبرى مع تسريب فيديو لها قبل الشهرة، ظهرت فيه وهي تخضع لاختبار وجوه جديدة؛ للمشاركة في أحد الإعلانات، وتعرضت بسببه لانتقادات وسخرية، فحرصت النجمة المصرية على أن تكشف موقفها من هذا الفيديو.



وأعادت نشر الفيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووضعت معه شكل "قلب"، لتؤكد بذلك حبها لهذه الأيام التي كانت تحاول فيها أن تصل للنجاح والشهرة، وعدم انزعاجها من أي تعليقات ساخرة عليه.



الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية، تنعقد فى الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها تكريم سينمات العراق والهند والسنغال والبرازيل.