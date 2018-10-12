رد فعل دكة منتخب مصر عقب إحراز الأهداف في شباك سوازيلاند.. فيديو

رصدت كاميرا "صدى البلد" ، رد فعل أجيري مدرب منتخب مصر واللاعبين عقب تسجيل الفراعنة أمام سوازيلاند بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.



وأحرز رباعية الفراعنة الكبار أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.



وأحرز منتخب سوازيلاند الهدف الأول في مرمى منتخب مصر، مستغلا خطأ محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة الكبار في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وتعرض محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفية بالدقيقة 87 وخرج مصابا من أرضية الملعب.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف مع منتخب تونس، وله مباراة مؤجلة أمام النيجر.

