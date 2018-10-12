أحمد أبو دومة: دمج شركات قطاع الأعمال يهدف إلى تطويرها

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إنه توجد رؤية واضحة بخصوص تطوير ودمج شركات الدواء المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مضيفا أنها خط الدفاع الاستراتيجي بالنسبة للمواطن المصري في قطاع صناعة الدواء وهي مسألة أمن قومي.



وأكد أبو دومة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذه الشركات كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المصري، مضيفا أن الدواء المصنع لهذه الشركات يتناسب سعرها المنخفض مع دخل المواطن المصري مقارنة بأسعار الشركات الخاصة.



وأوضح المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن في فترة من الزمان أصابت هذه الشركات الحكومية الإهمال التام، فلم تتطور مع آليات السوق وفقدت جزءا كبيرا من قدرتها على الإنتاج والدعاية والتسويق والنقل، مدللا على ذلك بأزمة غياب المحاليل الدوائية مثل محلول الملح والجلوكوز التي استطاعت شركات قطاع الأعمال سد العجز في هذه المحاليل.



وأشار أبو دومة إلى أن الشركات تحقق خسائر متتالية لعدم تطويرها على مر الزمان، مضيفا أنه يجب إعادة تقييم أصول هذه الشركات وعمل دراسة وافية لما تحتاجه الشركات لزيادة الإنتاج وتطوير آلياتها من التسويق والدعاية.



وأضاف أبو دومة، أن صناعة الدواء من الصناعات العملاقة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ومجهود مكثف، مضيفا أن دمج الشركات أمر جيد لأنها تحتاج إلى تعاون في التسويق ومجالات البحث العلمي والدعاية والاستيراد مع الحفاظ على عدد الأدوية المنتجة.

