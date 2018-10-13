الاتحاد المصري العام للرياضة ينظم مهرجان اليوم العالمي للمشي

ينظم الاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني مهرجان الْيَوْمَ العالمي للمشي"، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع تافيسا بحضور ومشاركة مندوب رئيس المنظمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السلوفينية، وتبدأ المسيرة في السابعة من صباح اليوم السبت .



ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع، والترويج لمصر سياحيا من خلال إقامة المهرجان في منطقة بانوراما أهرامات مصر الخالدة حتي يري العالم الصورة الحضارية العريقة للمصريين.



ويشارك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات والفنانين بالإضافة إلي الهيئات أعضاء الاتحاد والاتحادات النوعية وطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس.