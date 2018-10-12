متحدث البرلمان: السيسي أصاب كبد الحقيقة بوصف الإخوان خطرًا على العرب

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نشرته صحيفة "الشاهد" الكويتية، بالمهم، والمعبر عن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مشيدا بتأكيد الرئيس عمق العلاقات المصرية الكويتية، وتطورها على المستويات كافة.



كما ثمن "حسب الله"- في بيان، أصدره منذ قليل- في الوقت نفسه دور الكويت والأمير في الوقوف إلى جانب مصر ومساندتها في الأوقات العصيبة.



وقال متحدث البرلمان: "إن جميع المصريين مع تأكيد الرئيس السيسى أنه لن يكون للإخوان في مصر أي دور ما دام موجودا في السلطة، يعرفون ويعون ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من عمليات قتل وسفك للدماء".



كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بدعوة الرئيس السيسي إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي على الدول العربية.



وأعلن "حسب الله" تأييده التام لرؤية الرئيس السيسى بشأن ما يسمى بالربيع العربي، وانه جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيرًا إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.



وأضاف أن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى؛ بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف.



وأكد " حسب الله " أن الرئيس السيسى أصاب كبد الحقيقة عندما أكد ان تلك الفوضى الخلاقة- والتي قادها "الإخوان"- أضرت بالعديد من الدول العربية كـ"اليمن وليبيا"، موضحا أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج الى بذل الجهود لإعادة الإعمار.



واشار إلى أنه مع تخوف الرئيس السيسي بسبب وجود 36 ألف إرهابي في سوريا أتوا من جميع دول العالم، ومع تساؤل السيسي الذى قال بشأنه: "أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا، والذين ربما يتم استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة".



واختتم الدكتور صلاح حسب الله، بيانه، أنه مع رؤية الرئيس السيسى بتجديد الخطاب الديني، وتأكيده أن الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين، ولكن المشكلة تقع بالفهم الخاطئ للنصوص وإسقاطها في غير موضعها، وكذلك مع تأكيد الرئيس على أن التآمر ليس في قاموس مصر حتى مع الإساءات التي تأتي من إحدى الدول العربية والمضايقات من بعض الدول الإقليمية، حيث أن تلك الإساءات نجابهها بالعمل والنهضة دون الالتفات إليها.