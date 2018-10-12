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رياضة

لقطة رائعة من ثنائي المنتخب مع ذوي الاحتياجات بمباراة سوازيلاند.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
رصدت كاميرا "صدى البلد" ، لقطة رائعة للاعبي المنتخب "علي جبر وأبو جبل"، بالتوجه إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والتقاط الصور التذكارية معهم قبل بداية مباراة سوازيلاند، والتي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأحرز رباعية الفراعنة الكبار، أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

فيما أحرز منتخب سوازيلاند الهدف الأول فى مرمى منتخب مصر مستغلا خطأ محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة الكبار فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعرض محمد صلاح للإصابة فى العضلة الخلفية بالدقيقة 87 وخرج مصابا من أرضية الملعب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط ، بفارق الأهداف مع منتخب تونس ، وله مباراة مؤجلة أمام النيجر.

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