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محافظات

تدريب العاملين على أحدث برامج الإحصاء بالأقصر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس
أعلنت نعمة حجاج حسانى مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، أنه فى اطار التعاون المشترك بين محافظة الأقصر ومركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية الموارد البشرية بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بالقاهرة، لتأهيل وتدريب كوادر العاملين بالدولة بأحدث البرامج التدريبية فى مجال الإحصاء والحاسب الآلى لتمكينهم من مواكبة تكنولوجيا العصر والتعامل مع الحكومة الالكترونية.

ويعلن المعهد عن البرنامج التدريبى لعام 2018/2019 ، وتشمل التدريبات دورات باستخدام SPSS,STATA,MINITAB,R,NCSS&SAS، ودورات AMOS مستوى أول وثانى، ودورات تحليل السلاسل الزمنية باستخدام SPSS، ودورات أساليب اتخاذ القرار، ودورات وبرامج إحصائية متخصصة، ودورات خاصة للمتقدمين لدبلومات الدراسات العليا بالمعهد.

كما يضم البرنامج التدريبى، دورات فى المعلوماتية الطبية الحيوية، ودورات متخصصة فى مجال التنقيب فى البيانات لاستخراج المعرفة، ودورة الأساليب الإحصائية المستخدمة فى المعلوماتية الحيوية.

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