تعرف على النتائج الكاملة لليوم الأول للبطولة العربية لسباعيات الرجبى..صور



أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى التى تقام على ملعب المركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، عن فوز مصر على العراق 36 /0 ، والأردن على ليبيا بنتيجة 24 / 17 ، والإمارات على السودان 52 / 0 ، ومصر على ليبيا 35 / 15 ، والإمارات على العراق 35 / 0 ، والأردن على السودان بنتيجة 59 / 0 ، ومصر على الامارات 36 / 7 ، والأردن على العراق 43 / 0 .



وبهذه النتائج يحتل المنتخب الأردنى قمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى ، حيث سجل المنتخب الأردنى 126 هدفا ، وسكن شباكه 17 هدفا ، فى حين سجل المنتخب المصرى 107 اهداف ، وسكن شباكه 22 هدفا.



وأصبح اللقاء الذى يجمع مصر مع الأردن غدا فى نهاية البطولة سوف يحدد بطل النسخة الرابعة ، وأصبح الترتيب بعد انتهاء منافسات اليوم الاول ، إحتلال المنتخب الأردنى المركز الأول ، يليه المنتخب المصرى ، ثم المنتخب الاماراتى فى المركز الثالث ، وكل من ليبيا والعراق والسودان فى المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب.