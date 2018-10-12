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حوادث

مصرع مزارع وإصابة أبناء شقيقه للخلاف على حد زراعي بالمنيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:51 م
مصرع مزارع وإصابة
مصرع مزارع وإصابة أبناء شقيقة للخلاف على حد زراعى بالمنيا
ايمن رياض
لقي مزارع بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا مصرعه وأصيب نجلي شقيقه خلال مشاجرة بالشوم بينهما على الحد الفاصل لارضهما الزراعية ميراث.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من مدير المباحث بوصول "محمد .ن .خ 58 سنة- فلاح" إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة متاثرا بإصابة بجرح رضّي بالرأس.

وعلي الفور انتقل مأمور مركز المنيا ورئيس مباحث المركز ومعاون المباحث تحت إشراف رئيس مباحث المديرية ومفتش المباحث.

وتبين أن الجثة لمزارع مقيم بقرية زهرة وأنه لقي مصرعه علي يد نجلي شقيقه هما محمد .ا 34 سنة، وشقيقه أحمد 38 سنة حاصلين على مؤهل جامعي ومقيمين بذات الناحية، وتبين أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين الجانبين على الحد الزراعي الفاصل بين أرضهما التي ورثاها عن والدهما وأثناء معاتبة عمهما لاسترداد الحد الفاصل نشبت مشاجرة بينهما قام خلالها العم بالتعدي بالضرب على أحد المتهمين (نجل شقيقه)، محدثا إصابته بجرح بالرأس مما أثار حفيظته وقام بالتعدي عليه بضربه واحده بالشوم علي راسه فاودت بحياته علي الفور وشعر المتهمان بالندم و الخطأ الذي ارتكباه فقاما على الفور بنقل عمهما إلى المستشفى لانقاذه الا انه لفظ انفاسه الاخيرة فور تلقيه ضربة الشوم".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وشعورهما بالندم الشديد علي ما ارتكباه وانهما لم يكونا ينويان قتله.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابه لتولي التحقيق.

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