الخشت: قاعات جامعة القاهرة وسيلة لإيصال رسائل الفكر والثقافة والفن

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن قاعات الجامعة هي وسائل لإيصال الرسائل الفكرية والثقافية والفنية.



وأضاف الخشت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن قبة جامعة القاهرة شهدت لقاء السحاب بين أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فضلا عن استضافتها الملك سلمان عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.



وأكد الدكتور الخشت، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما أراد إيصال رسالة إلى العالم الإسلامي؛ اختار جامعة القاهرة لتكون منبرا لذلك الأمر.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتشريف جامعة القاهرة بحضوره أثناء عيد العلم، ثم خلال مؤتمر الشباب.