وزارة الشباب تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بنادي الصيد

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية حفل فني ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار المشاركة المجتمعية للوزارة، وإحتفالا بمرور 45 عاما على إنتصارات أكتوبر.



يقام الحفل تمام السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 13 أكتوب بنادي الصيد بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



يقدم مطربو الأوركسترا مجموعة من الأغاني الوطنية منها أحلى بلد بلدي، يا حبايب مصر، أحلف بسماها، مصر اليوم في عيد، جنودنا رجالة، طوف وشوف.