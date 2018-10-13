نائبة: زيارة الرئيس إلى موسكو تساهم في عودة السياحة الروسية

أكدت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الساحلية، والمقرر لها 17 أكتوبر الجاري، والتي تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجة والتاريخية بين البلدين.



وتابعت أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا سيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر، ومنها عودة السياحة الروسية.



وأشارت النائبة، إلى أن الحديث سيتناول ما يحدث في المنطقة العربية وفتح ملفات سوريا وليبيا وأيضا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .