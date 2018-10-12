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برلمان

نائبة تطالب بمعاقبة من ينقل صورة سلبية عن التعليم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:09 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إنه من غير المعقول إصلاح فساد لحق بالتعليم طيلة 80 عامًا مضت فى سنة واحدة، مضيفةً بأن الحكومة، ممثلة فى وزارة التعليم، خطت خطوة إيجابية إلى الأمام، وتحتاج العرض الإيجابي لها، والتركيز على الناحية الإيجابية من التجربة الجديدة فى العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال تعليقًا لها، على ما أسمته الصورة السلبية التى تروجها بعض وسائل الإعلام، عن المنظومة التعليمية الجديدة، مؤيدةً قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، حظر دخول وسائل الإعلام المدارس، بشرط أن تكون لفترة محددة، لحين تهدئة الأوضاع.

وشددت عضو لجنة التعليم، بالبرلمان، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، على ضرورة وقوف وسائل الإعلام إلى جانب الحكومة، فى تحدياتها الجديدة، لتطوير العملية التعليمية، مطالبةً بعقاب من يقوم بنقل صورة سلبية عن التعليم.

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