الخشت: شيخ الأزهر عينني عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان

أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سعادته من قيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإدارة حوار في جامعة القاهرة، حول تطوير العقل الديني.



وأضاف الخشت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه يحترم العلماء ويكن لهم كامل الاحترام فيما يتعلق بالتراث وغيرها من الأمور الأخرى.



وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إلى أن فضيلة الأمام الأكبر جعله عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان في الأزهر الشريف.