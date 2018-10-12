ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الخشت: شيخ الأزهر عينني عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
توك شو
أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سعادته من قيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإدارة حوار في جامعة القاهرة، حول تطوير العقل الديني.

وأضاف الخشت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه يحترم العلماء ويكن لهم كامل الاحترام فيما يتعلق بالتراث وغيرها من الأمور الأخرى.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إلى أن فضيلة الأمام الأكبر جعله عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان في الأزهر الشريف.

ترشيحاتنا

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

تشييع جثمان غنوة شقيقة أنغام بمدينة طلخا اليوم

الرئيس السيسي في حواره لصحيفة الشاهد الكويتية: مصر خرجت من فوضى الإخوان بفضل رسوخ مؤسسات الدولة.. ولن يكون لهم دور مادمت موجودا.. الإصلاح الاقتصادي يستمر.. وسوريا بدأت التعافي

ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

معنى الوفاء.. كلب ينقذ صاحبته من القتل.. فيديو

بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن

ضبط أخطر عصابة لانتحال صفة رجال الشرطة بالبدرشين.. فيديو

هاني رمزي يكشف إصابة محمد صلاح في لقاء سوازيلاند

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

شيئان عليك فعلهما للحصول على البركة في حياتك.. فيديو

مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 12-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

فيديو

وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق
الخشت: شيخ الأزهر عينني عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان
بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن
مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية
شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟