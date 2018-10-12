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مرأة

ملعقة واحدة من زيت الصبار على الريق لن تصدق ما ستفعله بك

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر زيت الصبار واحد من أكثر أنواع الزيوت أهمية لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم، ولا يعلم معظمنا أبرز تلك الفوائد لذلك لا نقوم باستخدامه بصورة مستمرة.

فكما جاء بموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن زيت الصبار يساعد فى تقوية جهاز المناعة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك له دور هام لمرضى السكر، لأنه يحافظ على نسبة السكر في الدم، أما فيما يخص أمراض العظام فزيت الصبار، يعالج الأمراض الروماتزمية، وألم الظهر والرقبة، والساق.

ويعد زيت الصبار مساعدًا جيدًا على الاسترخاء وارتخاء الأعصاب لمَن يعانون من التوتر، ويحتوي زيت الصبار، على مضادات الأكسدة التي تمنع الأمراض السرطانية، ومن ضمنها سرطان القولون، والثدي، كما يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، واضطرابات المعدة والقولون، لأنه مضاد للالتهاب.

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