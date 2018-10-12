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خبير فلكي يكشف السر وراء فرحة الأطفال عند رؤية القمر.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:58 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
كشف عمرو عبدالوهاب رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، عن سبب فرحة الأطفال عند رؤية القمر، موضحا: "القمر مبدع ويرى بالعين المجرد، وتفاصيل سطح القمر هي أكثر شيء يجذب الصغار".

وتابع "عبد الوهاب" خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "أكثر ظاهرة حظيت بمتابعة وانتشار واسع هي لحظة الكسوف الكلي للقمر، مضيفا: "لايف الفيس بوك لقي انتشارا واسعا وصل 2 مليون مشاهدة".

وأشار إلى أن أكثر سؤال يتعرض له من الأطفال هو رؤية الفضاء الدولية، منوها: "العلم أصبح متاحا للجميع، لذلك أطلقت وكالة ناسا أبلكيشن يحمل اسم "ناسا كيدز".

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