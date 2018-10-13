في اليوم العالمي للفتاة.. بنات مصريات في مناصب سفراء الدول الأجنبية.. شيماء تدير سفارة الدنمارك.. ومنة الله القائم بأعمال السفير الأمريكي.. وسوزان سفيرة شرفية لفنلندا في القاهرة

في اليوم العالمي للفتاة:

شيماء .. طالبة مصرية تدير سفارة الدنمارك في القاهرة لمدة يوم واحد

تعيين فتاة مصرية في منصب القائم بأعمال سفير أمريكا لدى مصر

السفارة الفنلندية تختار المصرية سوزان سفيرة شرفية فى اليوم العالمى للفتاة





في إطار فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العالمي للفتاة»، سمح عدد كبير من السفارات الأجنبية لمجموعة من الفتيات المصريات الطالبات في المرحلة الثانوية بأن يصبحن سفيرات لدولهم في القاهرة، كإعلان عن قدرة الفتاة على تولي المناصب القيادية، وذلك ضمن مبادرة «فتيات في مناصب إدارية» برعاية وزارة التضامن.





وكان من بين السفارات المشاركة في هذه الفعالية سفارة دولة فنلندا في القاهرة وسفارة الدنمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.





شيماء سفيرة الدنمارك

البداية كانت مع الطالبة شيماء التي تولت منصب سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية، لمدة يوم، في إطار الاحتفال بـ«اليوم العالمي للفتاة».





وقامت الطالبة المصرية بإدارة مهام سفارة الدنمارك بمساندة من السفير توماس أنجر كريستنسن، سفير الدنمارك في القاهرة، حيث أطلعها على معلومات عن طبيعة عمله كسفير لدولته في مصر.





وجاء ذلك في إطار مشاركة عدد كبير من السفارات الأجنبية في فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العالمي للفتاة»؛ حيث سمح السفراء لمجموعة من الفتيات المصريات بتولي مهام السفير بصورة شرفية لمدة يوم واحد، في سياق مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» والتي أطلقتها منظمة بلان إنترناشيونال برعاية من وزارة التضامن الاجتماعي.





منة الله قائم بأعمال السفير الأمريكي

فيما، تولت الطالبة المصرية، منة الله رمضان، الطالبة في المرحلة الثانوية، منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمدة يوم.





وجاء هذا الإجراء ضمن مشاركة السفارة الأمريكية في القاهرة في فعاليات الاحتفال بـ«يوم الفتاة العالمي»، حيث تولت الطالبة المصرية المنصب بصورة شرفية، كما أنها مارست مهام منصبه الاعتيادية لمدة يوم واحد.





وتهدف هذه المشاركة إلى إظهار أن الفتيات قادرات على شغل المناصب القيادية ومناصب صنع القرار ولسماع آرائهن حول التحديات التي يواجهونها.





واحتفت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر» بالقائم الشرفي بأعمال السفير الأمريكي؛ حيث قالت: «لقد كان يوما رائعا، استمتعنا بوجود منة الله معنا، ونتطلع إلى رؤية ازدهارها في المستقبل!».





الطالبة سوزان تدير سفارة فنلندا

كما، اختارت سفارة دولة فنلندا لدى مصر، الطالبة سوزان، صاحبة الـ16 عاما سفيرة شرفية لها ليوم واحد.





وجاءت هذه الفعالية احتفالا باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق الـ11 من شهر أكتوبر من كل عام، ووقع الاختيار على الطالبة المصرية سوزان لتكون سفيرة فنلندا الشرفية ليوم واحد.



