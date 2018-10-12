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اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يعلن أهم نقاط تقليص ساعات العمل.. غدا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمرا صحفيا، غدا السبت، في المركز الإعلامي بمقر الجهاز.

ويأتي المؤتمر، للحديث عن أهم النقاط المتعلقة بلجنة تقليص ساعات العمل، وأسباب رفض تطبيق هذا المقترح.

كما يتحدث "الشيخ" عن آخر المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع القومي لتحديث بيانات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من ملفات الإصلاح الإداري.

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