حفاوة كبيرة في أوزبكستان خلال زيارة الإمام الأكبر.. والطيب: ولد على أرضها العديد من الأئمة الذين أسهموا في التأكيد على سماحة الإسلام

مذكرة تفاهم مع مركز الإمام البخاري للبحوث في مختلف المجالات

رئيس وزراء أوزبكستان: لدينا أكثر من مائة قومية وعرق ممثلون للأديان السماوية

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زار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جمهورية أوزبكستان، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس "شوكت ميرضيائيف" رئيس جمهورية أوزبكستان، وهي تمثل المحطة الثانية من جولة فضيلته الخارجية، التي بدأها من كازاخستان، حيث شارك في افتتاح قمة زعماء الأديان، التي انطلقت فعالياتها أمس في العاصمة الكازاخية أستانة.





التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عبد الله عارفوف، رئيس وزراء أوزبكستان، بمقر رئاسة الحكومة، وذلك في إطار زيارة فضيلته الحالية إلى جمهورية أوزبكستان، والتي تستمر لأربعة أيام.





وأعرب في بداية اللقاء، عن سعادته بزيارة هذه البلاد القريبة إلى قلبه، وبما حظي به من حفاوة وحسن استقبال، مؤكدا أن هذه البلاد أنجبت العديد من الأئمة الذين أسهموا في التأكيد على سماحة الإسلام، وأثبتوا قدرتهم على التكيف وتحقيق خير وسعادة البشر مهما تطورت الدنيا.





وأوضح فضيلته أنه عندما يتحدث في المؤتمرات والمحافل الدولية عن السلام والفكر الإسلامي والزمالة العالمية، فإنه يعود في ذلك إلى أفكار الإمام البخاري، كما أنه عندما نتحاور مع الماديين والملحدين فإننا نعود إلى أفكار الإمام الماتريدي، بينما أمدتنا فلسفة "ابن سينا" بوعي شديد تجاه قضايا الميتافيزيقيا وخطورتها، وهو أمر لم ننتبه إليه إلا في هذا العصر.





من جانبه، رحب رئيس وزراء أوزبكستان بزيارة الإمام الأكبر، وهنأ فضيلته بتقلد درجة "الدكتوراه الفخرية" من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، مؤكدا أن فضيلته يشكل علامة بارزة في مصر والعالم الإسلامي، وأن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، وهو ما تجسد في الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة الأزهر وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية، كما سيتم توقيع اتفاقية مماثلة مع مركز الإمام البخاري للبحوث والدراسات، في مدينة سمرقند.





وأوضح عارفوف أن بلاده تضم أكثر من مائة قومية وعرق، وهناك ممثلون لجميع الأديان السماوية، ونحن نفتخر بأن الجميع يعيش في انسجام ووئام، ويمارسون شعائرهم بكل حرية، لافتا إلى أن بلاده حريصة على مواجهة الأفكار المتشددة، لذا تم افتتاح العديد من المؤسسات الإسلامية في السنوات الأخيرة، مثل مركز الحضارة الإسلامية، ومركز الإمام البخاري للبحوث والدراسات، ومعهد طشقند الإسلامي العالي.





وأقامت المؤسسات الإسلامية في أوزبكستان، حفل عشاء، تكريما واحتفاء بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والوفد المرافق له، إلى أوزبكستان، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات الأكاديمية والدينية.





ووقع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع د. شاواصل زيادوف، مدير مركز الإمام البخاري للبحوث العلمية..

تتناول المذكرة عدة مجالات للتعاون بين الجامعة والمركز، تشمل تبادل الأساتذة والباحثين، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات، بما يسهم في تعزيز القدرات العلمية والأكاديمية لمركز الإمام البخاري، الذي تأسس حديثًا في مدينة سمرقند، بهدف إحياء تراث علماء أوزبكستان البارزين، من أمثال الإمام البخاري والترمذي والزمخشري والماتريدي، وإعادة طبع وتحقيق وترجمة مؤلفاتهم، التي تعكس القيم الأصيلة للشريعة الإسلامية.



