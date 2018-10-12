طارق يروي تفاصيل وفاة أسرته إثر تسريب غاز

قال طارق محمد، إنه فقد أسرته كاملة إثر تسريب غاز في شقة جديدة استأجرها منذ أسبوعين، والذي نتج عنه انفجار تسبب في وفاة والديه واثنين من أبنائه.



وأوضح طارق خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار"، أن الإسعاف نقلت اثنين من أبنائه إلي مستشفى إمبابة ووالدته لمستشفى حلوان ولكن توفوا، مؤكدا أن عائلته تم تحويلهم علي خمسة مستشفيات مختلفة.



وأشار إلي أنهم كانوا يشمون رائحة الغاز الطبيعي في الأيام الثلاثة الأولى داخل الشقة، وقد طلب طوارئ الغاز ليقوموا بإصلاح أنابيب الغاز ولكن وقع الحادث بعد أعمال الصيانة بيومين.