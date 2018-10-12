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محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إبراهيم جادالله
عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، اجتماعا مع صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الاسكان لمناقشة آخر المستجدات من أعمال مشروعات تطوير العشوائيات بمدن محافظة البحر الأحمر.

قال عبد الله إن هناك نقلة نوعية فى تطوير العشوائيات وان جهاز التعمير بالبحر الاحمر أنشأ طرق محورية وهى مستقبل للتمدد العمرانى لمدينة الغردقة.

وأوضح عبد الله أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة أولويات الدعم الذي تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراضي لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم، مشيرا إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التي ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

كما أكد المحافظ أهمية انشاء الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينتي حلايب وشلاتين علي الطراز المعماري الذي يتناسب مع الطبيعة بهذه المدن وذلك للحفاظ على المحميات الطبيعية والحياة البدوية.

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