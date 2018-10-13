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محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي حلايب وشلاتين

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:11 ص
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
اجتمع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الجمعة مع صندوق تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة ، لمناقشة ما تم من أعمال التطوير فى مناطق التطوير الحضري بمدينة الغردقة والتي تضم المناطق القديمة (الأمل – الملاحة - جبلاية العفش – مجاهد ــ العرب – الصيادين) بمدينة الغردقة.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها مدينتى حلايب وشلاتين وكذلك مشروع إنشاء الأسواق بالمحافظة.

وأكد عبدالله أن سوق التجارة الدولي بمدينة شلاتين، يلزم انشاءات جديدة، لكي يليق بمستوي الاسواق التجارية الدولية، باعتباره سوقا تجاريا مهما.

واشار الي اهمية هذا السوق، حيث يقع بالقرب من آخر نقطة حدودية، من حدود مصر الجنوبية، ويعمل به العديد من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى العاملين القادمين من مختلف المحافظات الأخري، مؤكدًا علي أنه تصل إلى سوق شلاتين الدولى تجار من أنحاء المحافظات المختلفة لشراء كميات كبيرة ومتخلفة من جميع المنتجات الموجودة داخل السوق لطرحها وعرضها بمختلف أسواق الجمهورية.

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