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برلمان

نائب: رؤية السيسى للملف الخارجي أعادت الريادة لمصر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي
ماجدة بدوي
قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الساحلية، والمقرر لها خلال أيام، تؤكد حرص الرئيس على توطيد علاقة مصر بكافة الدول الكبرى.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لدية رؤية وإستراتيجية فى التعامل مع الملف الخارجى أعادت لمصر مكانتها وريادتها مرة أخرى وهذا يرجع للسياسة الحكيمة التى يتبعا الرئيس.

وأشار سعد الى أن الزيارة يكون لها مردود قوى فى العلاقات بين البلدين ، سواء على الجانب الإقتصادى أو الجانب السياسي ، ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة على الساحتين العربية والدوليه ، ومن المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

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