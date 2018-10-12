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ديني

شيئان عليك فعلهما للحصول على البركة في حياتك.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، إن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وللحصول على البركة؛ عليك أن تتقي الله، والتمسك بهدي النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف عاشور، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن البشر يحصرون الرزق في المال، لكن قد يكون الرزق في الصحة والعلم والأولاد، وعلى كل مسلم أن يتقن عمله حتى يبارك الله في رزقه.

وتابع: قال الله- عز وجل-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" وقال- سبحانه-: "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ" النور.

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