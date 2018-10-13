وفد تجاري إيطالي يزور مصر.. اليوم

يزور وفد تجاري إيطالي يضم ممثلى 24 شركة صغيرة ومتوسطة SMEs وممثلي عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية اليوم السبت، مصر، وتستمر الزيارة حتى 16 أكتوبر الجاري ضمن بعثة تجارية متعددة المجالات يشارك في تنظيمها المعهد الإيطالي المتوسطي لآسيا وأفريقيا ISMAA.



ويقوم اتحاد الصناعات المصري بتنظيم ندوة تشمل سلسلة من اللقاءات التعريفية بين ممثلي الشركات والهيئات الإيطالية وممثلي الشركات المصرية المناظرة لها، كما سيجتمع أعضاء الوفد الإيطالي بعدد من كبار المسئولين بمختلف الوزارات المصرية المعنية.