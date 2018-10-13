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حوادث

اليوم.. نظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف نشاطها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.

اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

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