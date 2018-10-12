بعد اختراق 29 مليونا منها.. 6 خطوات لحماية حسابات فيسبوك

كشفت مؤسسة " فيسبوك"، أن عملية القرصنة التي تعرض لها الموقع الشهير الشهر الماضي أسفرت عن سرقة حسابات 29 مليون مستخدم عبر العالم.



وأفادت الشركة عبر تصريحات في وسائل اعلام اجنبية بان القراصنة تمكنوا من الدخول إلى حسابات 29 مليون مستخدم وسرقة بيانات تتمتع بالخصوصية.



وأوضحت الشركة أن الهجوم الالكتروني لم يتضمن تطبيقات ماسنجر وانستجرام وواتساب وحسابات الدفع وصفحات الإشهار.



يستعرض "صدى البلد" أبرز السبل لحماية حسابك عبر فيسبوك وسط الاختراقات الهائلة التي يتعرض لها موقع التواصل الأشهر بالعالم.



في البداية يستطيع المستخدم معرفة إذا ما تم اختراق حسابه عبر فيسبوك، وايضا طريقة حماية الحساب وإلغاء تفعيله، في الفقرات التالية:



1- إذا كنت تعتقد أن حسابك تعرض للاختراق وترغب بالحفاظ على سلامة حسابك ، اذهب اولا الى قسم الاعدادات الخاص بحسابك، ثم اضغط على علامة الأمان و تسجيل الدخول.



وبتلك الطريقة يمكنك الحصول على معلومات حول الجهاز والمكان، حيث تم الدخول إلى حسابك عبر فيسبوك، واذا اكتشفت بعض المواقع والأجهزة التي لا تعرفها ، يمكنك إبلاغ فيسبوك عنها على أنها مشبوهة ، بالضغط على على اختيار " ليس أنت" على يسار المعلومات.



2 - يجب مراقبة المنشورات التي تظهر على حسابك، والتي لم تكتبها بالفعل او حتى طلبات الصداقة المشكوك في امرها.



3- هناك ايضًا اشارات اخرى تدل على تعرض حسابك للاختراق، تتضمن طلبات صداقة يتم إرسالها من حسابك ، بالإضافة إلى تغيير معلوماتك الشخصية وكلمات المرور.



4- هناك عدة طرق لحماية حسابك عبر الفيسبوك من الاختراق، وتشمل تغيير كلمة المرور بشكل متكرر وتمكين مصادقة ثنائية، والتي تضيف رمزًا مكتوبًا إلى هاتفك أعلى كلمة المرور العادية.



5 - يمكنك ايضًا حماية التطبيقات من خلال تعيين كلمات مرور خاصة، غير مرتبطة بتفاصيل تسجيل الدخول عبر الفيسبوك.



6- وفي حال حجب وصولك إلى حسابك، يمكنك إختيار 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم، ما يساعدك على تسجيل مرة أخري، وذلك بحسب ما ذكره تقرير بصحيفة "ديلي ميل".

