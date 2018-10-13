مشاركة فعالة لذوي الاحتياجات الخاصة في احتفالات أكتوبر بثقافة البحيرة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة حيث شهد بيت ثقافة كوم حمادة يوم ثقافى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، بمشاركة فعالة من أطفال القدرات الخاصة بمدرسة الإرشاد التربية الفكري لذوى الإحتياجات الخاصة وورشة فنية وفقرات فنية عرض رياضى وغناء وأبتهالات مع الأطفال.



وفى قصر ثقافة المحمودية أقيمت ورشة رسم وتلوين مع الأطفال لذوى الإحتياجات الخاصة بالمدرسة الفكرية بالمحمودية أقامة ندوة ثقافية بعنوان "المرأة الريفية الحقوق والواجبات" حاضرها مسئول المكتبة بالقصر، ناقش فيها حقوق وواجبات المرأة الريفية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بجانب عرض فنى لفرقة الإنشاد الدينى.



كما نظمت مكتبة حوش عيسى ندوة بعنوان "الدور الشعبى فى انتصار أكتوبر" حاضرها مسؤل المكتبة ناقش فيها دور الشعب المصرى أثناء هذه الفترة، وكيف تعاون مع الجيش لاسترداد أرض سيناء.



وفى بيت ثقافة رشيد عقدت مناقشة كتاب بعنوان "الجهاد والغزوات" تأليف محمد طاهر ناقشها مسئول المكتبة.



وفى سياق متصل أقام بيت ثقافة ايتاى البارود يوم ثقافى بحضور طلبة بمدرسة عمرو بن العاص، تتضمن مسابقات ثقافية، بجانب معرض فنون تشكيلية بمناسبة 6 أكتوبر. بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر المجيد" حاضرها مسئولة المكتبة، تحدثت فيها عن أهم جوانب الإيجابيات والسلبيات خلال فترة الحرب، وكيف هزمنا العدو، بجانب اسكتش مسرحى عن حرب أكتوبر بمشاركة الموهوبين من الرواد بمكتبة أبو المطامير.



وأقام قصر ثقافة دمنهور ندوة أدبية عن شعر الحرب بحضور أعضاء النادى الأدبى وشعراء دمنهور، حيث ألقى شعراء دمنهور أبيات شعر وقصائد عن فترة الحرب وما بعدها .



بينما أقامت مكتبة المشير أبو غزاله احتفالية بهذه المناسبة، تضمنت العديد من الفقرات كالخطب والمسابقات الثقافية والفنية، بحضور مجموعة من أبطال أكتوبر من أبناء قرية زهور الأمراء، وتحدث كل واحد منهم عن دوره في معركة العبور واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على أبطال أكتوبر.