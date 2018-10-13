اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل عروس بنها

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين، بقتل الطالبة "تقي" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها".
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض، فى شهر مارس من العام الماضي، على كل من "حسان.ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهمين الرئيسيين.
كما تبين تورط اثنان آخرون وهم أشقاء المتهم الأول، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.