اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل عروس بنها

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين، بقتل الطالبة "تقي" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها".





كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض، فى شهر مارس من العام الماضي، على كل من "حسان.ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهمين الرئيسيين.



