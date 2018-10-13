اليوم.. استكمال محاكمة قاتلة عريسها في شبين القناطر

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل قتلت عريسها، في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد شهر من الزواج، في القضية المعروفة بـ"عريس شبين".



وكانت منطقة شبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية، قد شهدت، في مايو 20147، نهاية مأساوية لعامل دوكو سيارات يدعى "م ح" 26 سنة، حينما دخلت عليه زوجته "ن ع" 21 سنة، ليلًا أثناء نومه ومزقت، بتمزيق أحشائه؛ بسبب خلافات زوجية.



وأمرت النيابة بحبس المتهمة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات؛ لنظر محاكمتها بتهمة قتل زوجها.