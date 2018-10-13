حبس بلطجي أجبر أطفال الشوارع علي التسول.. وإيداع 6 منهم دار رعاية

قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي حبس المتهم باجبار اطفال الشوارع علي التسول امام فنادق جامعة الدول العربية.



وواجهت النيابة الاطفال المجني عليهم بالمتهم خلال عرضا قانونيا واقروا بانه من يقوم بتشغيلهم باعمال التسول واستجاء المارة.. قررت النيابة ايداع الاطفال الستة احدي دور الرعاية.



وكانت النيابة تسلمت تحريات مباحث الادارة العامة لرعاية الاحداث التي اشارت الي يدعي اسلام . خ . ف 23 سنة "له معلومات جنائية"، وانه قام بإستغلال أطفال الشوارع فى أعمال التسول واستجداء المارة.



المتهم انتقي المناطق الراقية والشوارع الفارهة لتوزيع "صبيانه" وخروجهم باكبر حصيلة جراء عمليات التسول وانتشروا بلغة "الكاتعة" امام المحال والفنادق بمنطقة جامعة الدول العربية بالعجوزة.



المتهم حرصا علي ولاء الصبيان له كان دائم تهديدهم بمحاولات الإعتداء عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض ،وقام بتجميعهم تحت إمرته بإحدى الحدائق بميدان سفنكس، قوات مباحث رعاية الاحداث نجحت في ضبط المتهم بوكره وبرفقته 6 أطفال اعمارهم 12، 13، 14، 15، 16" سنة .



وطلبت النيابة تحريات مباحث رعاية الاحداث التكميلية حول الواقعة ونشاط المتهم وعدد ضحاياه من الاطفال.

