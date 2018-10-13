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اقتصاد

خبير اقتصادي: القطاع المصرفي شهد تحسنا في بيئة العمل والتشغيل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
علياء فوزي
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القطاع المصرفى شهد تحسنا فى بيئة العمل والتشغيل وذلك بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل بالإضافة إلى التجانس والتنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية في الوقت الحالي والتشاور الدائم بين الحكومة وبين البنك المركزي المصري.

وأشار السيد لـ "صدى البلد"، إلى مساهمة البنوك المصرية بتمويل المشروعات التي تتبناها الدوله والحكومة المصرية حيث بلغت نسبه تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي فى مصر بدءا من يونيو 2018.

وأوضح السيد أن توجه البنوك في مصر لتمويل القطاع الخاص من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه دعم قطاع الائتمان داخل البنوك.

كما أكد أن توجه البنوك في مصر لتمويل الدولة من خلال شراء السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية يعد تمويل آمن بدون مخاطرة.

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