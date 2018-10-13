تقارير: تيري هنري مديرا فنيا لـ موناكو

اكدت تقارير صحفية فرنسية بأن الأسطورة الفرنسية تيري هنري سيكون المدرب الجديد لفريق موناكو الفرنسي الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب ليوناردو جارديم الذي تمت إقالته الساعات الأخيرة بسبب سوء النتائج.



وقالت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية الشهيرة في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن الأسطورة الفرنسية تيري هنري والذي يعمل كمساعد لمدرب المنتخب البلجيكي , سيكون المدرب القادم لفريق موناكو خلفًا لجارديم .



وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن موناكو سيعلن يوم الإثنين المقبل عن تعيين هنري مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات قادمة وكان فريق موناكو قد دخل في مفاوضات مكثفة مع هنري في الأيام الأخيرة من أجل تولى تدريب الفريق .



وفي حال تم الإعلان الرسمي عن تعيين هنري مدربًا للفريق سيكون هنري أمام مهمة صعبة في إعادة الفريق الى الطريق الصحيح في ظل تواجده في المركز الثامن عشر في جدول الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات .