ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تقارير: تيري هنري مديرا فنيا لـ موناكو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
صدى البلد
نور عادل
اكدت تقارير صحفية فرنسية بأن الأسطورة الفرنسية تيري هنري سيكون المدرب الجديد لفريق موناكو الفرنسي الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب ليوناردو جارديم الذي تمت إقالته الساعات الأخيرة بسبب سوء النتائج.

وقالت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية الشهيرة في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن الأسطورة الفرنسية تيري هنري والذي يعمل كمساعد لمدرب المنتخب البلجيكي , سيكون المدرب القادم لفريق موناكو خلفًا لجارديم .

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن موناكو سيعلن يوم الإثنين المقبل عن تعيين هنري مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات قادمة وكان فريق موناكو قد دخل في مفاوضات مكثفة مع هنري في الأيام الأخيرة من أجل تولى تدريب الفريق .

وفي حال تم الإعلان الرسمي عن تعيين هنري مدربًا للفريق سيكون هنري أمام مهمة صعبة في إعادة الفريق الى الطريق الصحيح في ظل تواجده في المركز الثامن عشر في جدول الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات .

ترشيحاتنا

زوجة الفيشاوي تخطف الأنظار في مهرجان السينما العربية

مفاجأة.. تناولي الذرة المشوي واكتشفي ما سيحدث لك؟

حطام غواصة تشيرنوبيل النازية يسبب كارثة في النرويج.. صور

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

مصر تضرب سوازيلاند برباعية بالتصفيات الافريقية.. وأجيري يكشف عن سبب إصابة صلاح.. ومدرب سوازيلاند يتوعد الفراعنة

شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

خناقة بالأحذية والشباشب بين أولياء الأمور لحجز الدكة الأولى.. فيديو

زكريا ناصف: على الجبلاية وضع خطة بديلة حال فسخ عقد أجيري..فيديو

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

طريقة مبتكرة لتقديم الفيشار لأطفالك

تشييع جنازة غنوة شقيقة أنغام بمقابر القاهرة الجديدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو
وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو
منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟