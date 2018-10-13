استعجال التحريات في واقعة انفجار ماسورة غاز داخل شقة سكنية بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بسرعة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة انفجار ماسورة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة المساكن الاقتصادية في حلوان.



وكان مأمور قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بوقوع انفجار في شقة سكنية بمنطقة المساكن الاقتصادية بلوك 65.



وانتقلت قوة أمنية بقيادة مساعد فرقة جنوب القاهرة، إلى محل البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، حيث فرض كردون أمني بمحيط موقع الانفجار، وجرت السيطرة على الحريق.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.