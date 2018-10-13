أنريكي في حيرة بسبب لاعب واحد قبل مباراة انجلترا

أنهى المنتخب الإسباني حصة من التدريبات الاستشفائية وذلك عقب عودته امس الجمعة من مدينة كارديف، التي فاز فيها على نظيره الويلزي في مباراة ودية، وسط تركيزه الشديد على مواجهته المقبلة أمام المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



ونفذ جميع اللاعبين عمليات الإحماء في مدينة لاس روساس الرياضية وسط أجواء كبيرة مليئة بالفرحة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي في عهد المدرب لويس إنريكي مارتينيز، وبعد ذلك توجه اللاعبون الذين شاركوا منذ البداية أمام ويلز إلى ملعب آخر للقيام بتدريبات الركض ومن ثم أدوا بعض التدريبات الاستشفائية.



فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات مكثفة تحت قيادة إنريكي الذي يحاول الوصول لملامح التشكيل الذي سيخوض به لقاء الإثنين المقبل أمام "الأسود الثلاثة".



ومن الواضح أن مدرب "لا روخا" قد استقر على عشرة لاعبين من الـ11 الذين سيشاركون في هذا اللقاء الذي سيقام في مدينة إشبيلية، ويتبقى له اختيار لاعب آخر فقط في مركز الهجوم.



ومن المتوقع أن يبدأ إنريكي اللقاء بتشكيل مكون من دافيد دي خيا في حراسة المرمى وسيزار أزبيليكويتا وناتشو وسيرجيو راموس وماركوس ألونسو في خط الدفاع، وفي خط الوسط سيلعب بوسكيتس وتياجو وساؤول، وماركو أسينسيو ورودريجو في الجانب الهجومي.. وإذا راهن المدرب على اللعب بلاعب وسط آخر سيكون الاختيار ما بين سيبايوس أو سوسو، أما إذا استقر على اللعب بشكل هجومي سيكون إياجو أسباس هو الخيار الرئيسي على الرغم من أن الهدفين الذي أحرزهما باكو ألكاسير أمام المنتخب الويلزي يعطياه الأفضلية.