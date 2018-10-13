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سيارات

عبد الغفار يفتتح رالي الجامعات للسيارات الكهربائية.. اليوم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:21 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
عمرو ممدوح
يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، فعاليات "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، اليوم السبت، الموافق 13 أكتوبر 2018 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي؛ وأكاديمية البحث العلمي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ويشهد افتتاح سباق السيارات، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والعديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار، ورئيس جامعة حلوان، وعين شمس، والكلية الفنية العسكرية، ورئيس جامعة الزقازيق، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى.

جدير بالذكر أن "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، مسابقة تكنولوجية قومية، والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ويضم السباق 9 فرق مصرية، تتنافس جميعها بسيارات Urban Electric عند المنصة الرئيسية، للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه مصري، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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