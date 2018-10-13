6 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات الأجانب غير العرب بالبورصة المصرية صافي شراء 319ر6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 032ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت تعاملات المصريين على 99ر63 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24ر28 في المائة والعرب على 78ر7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة، اإلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 90ر222 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 03ر149 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 92ر56 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 08ر43%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 66ر86 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.